На Харьковщине состоялся очередной выпуск будущих главных старшин батальонов

Среди выпускников военного колледжа - военнослужащие Воздушных Сил и представители авиационных соединений Военно-Морских Сил.

- Все наши выпускники на момент вступления имели базовое высшее образование и определенный опыт службы в авиационных частях различных видов и родов войск. Во время учебы в Харькове военнослужащие изучили ряд технических дисциплин, что в дальнейшем позволит им занимать должности до главного старшины батальона или равных к ней. Накануне они успешно сдали выпускные экзамены, чем и подтвердили факт повышения своей квалификации, - рассказал начальник колледжа полковник Константин Сюлев.

Дипломы и нагрудные знаки выпускникам вручил заместитель начальника Харьковского университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба полковник Игорь Никифоров.

В завершение выпускники колледжа сфотографировались со своими наставниками у памятника легендарному летчику - трижды Герою Советского Союза Ивану Кожедубу.