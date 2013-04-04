Украина будет активным участником программ международного военного сотрудничества

Украина и в дальнейшем интенсивно развивать сотрудничество с западными и восточными партнерами в сфере коллективной мировой безопасности, - добавил он.

Главнокомандующий ВС Украины напомнил, что сейчас идет подготовка флагмана ВМС Украины фрегата "Гетман Сагайдачный" для участия в операции сил НАТО "Океанский щит".

- Начиная с сентября этого года наши военные моряки совместно с коллегами из ВМФ европейских стран и России действовать в водах в районе Африканского Рога с целью обеспечения безопасности судоходства и антипиратских мер. Не секрет, что во многих частных морских кампаниях работают украинские моряки. На гражданских судах, ходящих под флагами других стран, встречаются экипажи, полностью состоят из наших соотечественников. Участвуя в операции "Океанский щит", мы создаем дополнительные гарантии безопасности для граждан Украины, - отметил генерал-полковник Владимир Замана.

В ходе общения с военной делегацией Республики Беларусь также состоялся обмен опытом в сфере территориальной обороны и профессионализации армии. В частности, начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВС Украины отметил, что 2013 год будет последним годом призыва на срочную службу в ряды Вооруженных Сил Украины. Осенью состоится финальная призывная кампания. А уже с 2015 года, когда в запас будут уволены последних военнослужащих срочной службы, украинская армия окончательно перейдет на контрактный принцип укомплектования.

- В свое время в Украине было принято решение о переходе на военную службу сроком в 1 год. При такой системе Вооруженные силы не могут функционировать эффективно. Есть два выхода из этой ситуации: можно увеличить срок службы до 1,5 или 2 лет, чего общество сегодня не примет, или перейти на военную службу по контракту. Несмотря на то, что Президентом Украины перед нами поставлена ​​такая задача, в 2015 году мы будем иметь профессиональную армию, - сказал генерал-полковник Владимир Замана.

Он также подчеркнул, что переход на контрактную службу в армии является абсолютно правильным и взвешенным, и уже вскоре украинские Вооруженные Силы будут такими, как этого требует современность.

Руководитель белорусской делегации начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель Министра обороны Беларуси генерал-майор Петр Тихоновский рассказал, что в Беларуси сейчас есть несколько видов военной службы: срочная, контрактная, а также служба в резерве.

- Для нас приоритетным принципом комплектования войск остается срочная служба, которую граждане Беларуси проходят 18 месяцев, - сообщил генерал-майор Петр Тихоновский. - Военнослужащих-контрактников у нас не много. Однако в белорусских юношей есть возможность проходить военную службу в резерве, если они, к примеру, являются ценными специалистами на предприятиях и производствах. Если юноша не имеет высшего образования, он служит в резерве три года, периодически привлекается к военных сборов, которые длятся до 45 суток. Если имеет высшее образование - служит в резерве 2 года. А если, кроме высшего образования, юноша учился еще на военной кафедре, он отслужить всего год с присвоением ему звания офицера запаса, - рассказал он.