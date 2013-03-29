В Крыму 43 военнослужащих выполнили марш-бросок на 20 километров в полном снаряжении
В соответствии с планом боевой подготовки базового периода обучения в Центре оперативного обеспечения ВМС проводится комплекс занятий, направленный на повышение общей физической выносливости и достижения боевой сплоченности воинского коллектива.
Принципиальная и требовательная позиция командования части создала соответствующие условия в воинском коллективе, когда уровень физической закалки каждого военнослужащего поддерживается регулярными спортивными упражнениями. В частности, личный состав инженерного отряда, во главе с временно исполняющим обязанности командира подразделения капитаном Александром Алхимов, совершил 20-километровый марш-бросок по горной местности. При этом соблюдались условий выполнения упражнения, согласно которым марш проводится в составе подразделения на пересеченной местности, а каждый военнослужащий имеет при себе автомат, сумку для магазинов, четыре магазина, вещевой мешок и противогаз, что в целом составляло до 25 килограмм. Во время движения разрешалась взаимопомощь, а секундомер останавливался после того, как финишную черту преодолевал последний военнослужащий подразделения.
Перед началом марша каждый военнослужащий прошел медицинский осмотр и был допущен к прохождению долговременной дистанции. По словам начальника медицинской службы центра майора медицинской службы Владимира Яворского, состояние здоровья каждого участника испытаний не только позволяет без проблем преодолеть эту дистанцию, но и повышает общий тонус организма.
С целью усложнения задания командование внесло в планы проведения занятия определенные коррективы. Так, во время движения отрабатывались нормативы по передвижению по местности в защитном снаряжении, с использованием индивидуальных средств защиты, эвакуация условно раненого, отражения нападения условного противника.
Двадцатикилометровую дистанцию была пройдена за четыре часа. Подводя итоги занятий, заместитель начальника центра оперативного (боевого) обеспечения подполковник Сергей Тима отметил, что цель мероприятия, направлена на развитие физических качеств, силы, выносливости, скорости военнослужащих, воспитания у них морально-волевых качеств, достижения боевой сплоченности подразделения путем комплексного выполнения физических упражнений по ускоренному передвижению, а также при преодолении естественных препятствий, реализована.
По утверждению офицера успех мероприятия заключается не во временных указателях, а в том, что подразделение в полном составе, преодолев все трудности маршрута, прибыл в определенный район. По его мнению, именно во время таких марш-бросков коллектив становится более сплоченным и окрепшим.