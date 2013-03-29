В Крыму 43 военнослужащих выполнили марш-бросок на 20 километров в полном снаряжении

Принципиальная и требовательная позиция командования части создала соответствующие условия в воинском коллективе, когда уровень физической закалки каждого военнослужащего поддерживается регулярными спортивными упражнениями. В частности, личный состав инженерного отряда, во главе с временно исполняющим обязанности командира подразделения капитаном Александром Алхимов, совершил 20-километровый марш-бросок по горной местности. При этом соблюдались условий выполнения упражнения, согласно которым марш проводится в составе подразделения на пересеченной местности, а каждый военнослужащий имеет при себе автомат, сумку для магазинов, четыре магазина, вещевой мешок и противогаз, что в целом составляло до 25 килограмм. Во время движения разрешалась взаимопомощь, а секундомер останавливался после того, как финишную черту преодолевал последний военнослужащий подразделения.

Перед началом марша каждый военнослужащий прошел медицинский осмотр и был допущен к прохождению долговременной дистанции. По словам начальника медицинской службы центра майора медицинской службы Владимира Яворского, состояние здоровья каждого участника испытаний не только позволяет без проблем преодолеть эту дистанцию, но и повышает общий тонус организма.

С целью усложнения задания командование внесло в планы проведения занятия определенные коррективы. Так, во время движения отрабатывались нормативы по передвижению по местности в защитном снаряжении, с использованием индивидуальных средств защиты, эвакуация условно раненого, отражения нападения условного противника.

Двадцатикилометровую дистанцию ​​была пройдена за четыре часа. Подводя итоги занятий, заместитель начальника центра оперативного (боевого) обеспечения подполковник Сергей Тима отметил, что цель мероприятия, направлена ​​на развитие физических качеств, силы, выносливости, скорости военнослужащих, воспитания у них морально-волевых качеств, достижения боевой сплоченности подразделения путем комплексного выполнения физических упражнений по ускоренному передвижению, а также при преодолении естественных препятствий, реализована.

По утверждению офицера успех мероприятия заключается не во временных указателях, а в том, что подразделение в полном составе, преодолев все трудности маршрута, прибыл в определенный район. По его мнению, именно во время таких марш-бросков коллектив становится более сплоченным и окрепшим.