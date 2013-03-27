Этой весной в ряды Вооруженных Сил Украины вступят около 7,5 тысяч юношей

Первый заместитель начальника Генерального штаба отметил, что со следующей недели начнется призыв юношей на срочную военную службу, который будет значительно меньше по сравнению с предыдущими призывов через постепенный переход Вооруженных Сил Украины на комплектование должностей контрактниками.





- Этой весной мы набирать в ряды Вооруженных Сил Украины около 7,5 тысяч юношей. Сегодня контрактная армия является для нас приоритетом номер один, - отметил он.

По его словам, стимулом для молодых людей идти служить на контракт станет, среди прочего, достойное денежное довольствие.

- Решением Кабинета Министров Украины военнослужащим, которым денежное обеспечение не повышен прошлого года, оно будет увеличено поэтапно с первого апреля 2013 году до первого июля следующего, 2014 года, - отметил адмирал Игорь Кабаненко.

Он сообщил, что министр обороны также дал указание подготовить проект распоряжения относительно материального поощрения отличников боевой подготовки. Это будет касаться всех видов Вооруженных Сил Украины.

- Основная задача военной реформы заключается в приведении в соответствие численности личного состава боевых и не боевых частей: сегодня 70 тысяч украинских военнослужащих проходят службу в боевых частях и 112 тысяч - в частях обеспечения. Такая диспропорция негативно влияет на боеготовность Вооруженных Сил, следовательно, в течение последующих лет количество подразделений обеспечения будут пересмотрены, - отметил адмирал Игорь Кабаненко.