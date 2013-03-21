Министр обороны: Военнослужащим поэтапно увеличат денежное обеспечение
10:17, 21 марта 2013Армия
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Военнослужащим, которым не повышено денежное обеспечение в предыдущие периоды, оно будет увеличиваться поэтапно – с первого апреля этого года.
Фото: Минобороны Украины
Об этом во время встречи с военнослужащими Винницкого гарнизона сообщил министр обороны Украины Павел Лебедев.
– Военнослужащим, которым не повышено денежное обеспечение в предыдущие периоды, оно увеличится поэтапно – с первого апреля 2013 года и до первого июля следующего, 2014 года. То есть за год и 4 месяца произойдет двойное увеличение денежного обеспечения, – констатировал министр обороны.
Министр обороны также сообщил, что он дал указание подготовить проект распоряжения относительно материального поощрения отличников боевой подготовки. Это будет касаться всех видов Вооруженных Сил Украины.
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