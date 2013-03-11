Украинские миротворцы в Косово приняли участие в учебной стрельбе из штатного американского оружия

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны, офицеры управления 16-й ротации национального контингента в Косово во главе с командиром - подполковником Ильей Федоренко совместно с военнослужащими американского, польского, португальского и армянского контингентов, входящих в состав многонациональной боевой группы "East" сил КФОР, приняли участие в стрельбах из штатной стрелкового оружия американского контингента.

Основная цель мероприятия заключалась в изучении тактико-технических характеристик американской стрелкового оружия и его практическом применении.

Первоначально американские военнослужащие ознакомили присутствующих с тактико-техническими характеристиками своего оружия, подчеркивая некоторых ее отличиях. Впоследствии участники мероприятия имели возможность собственноручно выполнить контрольные стрельбы из пистолета Beretta-32 (калибр 9 мм) и автоматических винтовок М-4 и М-4А1 (калибр 5,56 мм). В общем, в многонациональных занятий было привлечено более 60 участников.

По словам командира национального контингента подполковника Ильи Федоренко, даже несмотря на то, что военнослужащие украинского контингента выполняли стрельбы из штатного американской стрелкового оружия впервые, они смогли продемонстрировали достаточно высокие результаты.