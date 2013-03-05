Военно-идеологическая работа станет неотъемлемой частью подготовки - Минобороны

- Для того, чтобы максимально укрепить дух наших военнослужащих и поддерживать его на высоком уровне, определить идейную основу, методологическую направленность и идеологические ориентиры Вооруженных Сил, Министром обороны Украины была утверждена Концепция идеологической работы в Вооруженных Силах Украины, - отметил он.

Первый заместитель главы оборонного ведомства сообщил, что в ходе подготовки Концепции учитывались задачи, определенные в Стратегии национальной безопасности Украины: консолидация украинского общества, поиск общегосударственного консенсуса по ключевым вопросам развития государства, повышения эффективности системы противодействия информационно-психологическим воздействиям и операциям.

- В ближайшее время, с учетом опыта передовых армий мира, на замену существующему в войсках предмету "гуманитарная подготовка" будет введен учебный предмет "Военно-идеологическая подготовка личного состава". Предполагается, что идеологическая работа станет неотъемлемой составляющей боевой подготовки и повседневной деятельности войск, - подчеркнул Александр Олейник.