Военные готовы начать очистку территории базы под Новобогдановкой

Сводный отряд разминирования, укомплектован из состава инженерных частей Вооруженных Сил Украины, готов к выполнению задач по полной очистки территории бывшей 275-й артиллерийской базы ракет и боеприпасов (с. Новобогдановка Мелитопольского района Запорожской области) и передачи ее в местные органы власти.

Совместной рабочей группой, к которой были привлечены специалисты Министерства обороны Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и представители городских органов власти, определен объем работ, необходимое количество сил, средств, ресурсного обеспечения и финансирования.

Как сообщил командир сводного отряда разминирования подполковник Иван Тищенко, военнослужащие инженерного полка 6-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, который дислоцируется в городе Ахтырка на Сумщине, в составе трех групп разминирования и шести единиц специальной техники, после совершения 500-километрового марша, своевременно прибыли к месту выполнения задач. Гусеничная техника транспортировалась по железной дороге. Остальные саперные подразделения прибывают к определенному населенному пункту в четко определенные сроки.

- Всего в составе сводного отряда будут работать 6 групп разминирования и 11 единиц специальной техники. Военнослужащие этого подразделения прошли специальную подготовку. Личный состав заканчивает оборудование мест для отдыха, питания, содержание техники, - рассказал подполковник Иван Тищенко. - С марта мы приступаем к непосредственному выполнению поставленных задач, которые по плану продлятся в течение апреля, - отметил офицер.