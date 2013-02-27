Военные рассказали в прямом эфире об условиях и преимуществах контрактной армии

В эфире программы "Вечер во Львове" Львовской ТРК эксперты обсудили вопросы армейских будней, соцзащиты военнослужащих и военной службы по контракту.

В обсуждении приняли участие первый заместитель командующего Западного оперативного командования генерал-майор Сергей Николаев, старший офицер штаба Западного ОК подполковник Иван Сорокатов, начальник отделения терапевтической клиники ВМКЦ ЗР подполковник Наталья Юрьева. А также военнослужащие 80 отдельного аэромобильного полка: подполковник Игорь Контерук, офицер-политолог батальона прапорщик Леся Баляс, заместитель командира взвода сержант военной службы по контракту Андрей Гавецкий и радиотелефонист старший солдат Ирэна Червинская. О реалиях контрактной и срочной службы в рядах МВД рассказали военнослужащие управления Западного территориального командования внутренних войск МВД Украины во главе с начальником ЗТУ ВВ МВД Украины генерал-майором Юрием Аллеровым.

Более 90% из предварительно опрошенных журналистами представителей общественности высказались за полный переход украинской армии на профессиональную основу. Отличались мнения зрителей на вопрос размера зарплаты солдата-профессионала.

Первый заместитель командующего Западного ОК генерал-майор Сергей Николаев сообщил, что процесс реформ, направленных на профессионализацию войска последнее время получили дополнительный стимул.

По словам подполковника Сорокатова, в текущем году ряд изменений ожидает и тех, кто служит в других родах и видах войск.

Военнослужащие одного из лучших полков ВС Украины, десантники 80 отдельных аэромобильного полка, который дислоцируется во Львове, рассказали, что уже ощущают на себе позитивные изменения. По словам подполковника Игоря Контерука, уже несколько месяцев "крылатые пехотинцы" получают повышенное денежное обеспечение и активно набирают на службу контрактников.

Во время разговора присутствуют женщины-военнослужащие рассказали, что они в армии давно перестали быть только украшением воинских коллективов.

- Мы живем полноценной жизнью подразделения, - говорит радиотелефонист Ирэна Червинская. - Вместе с подразделением выезжаем на полигон. Посещаем все занятия по расписанию, выполняем нормативы. В том числе и с воздушно-десантной подготовки. У меня, к примеру, 21 прыжок!

По словам женщин-военнослужащих, служба не является препятствием для того, чтобы быть хорошими женами и мамами.

В Харькове теме социальной составляющей перехода войска на комплектование военнослужащими-контрактниками была посвящена беседа журналистов программы "Наука, технологии, общество" региональной ТРК "Orion" с заместителем военного комиссара Харьковского областного военкомата полковником Юрием Калгушкиным.

- Руководство оборонного ведомства назвало приоритетное направление работы военкоматов - это отбор профессиональных солдат, которые по собственному желанию будут служить в нашей армии. При этом, параллельно принимаются меры по укреплению социальной защиты людей в погонах, создание необходимых условий, способствующих активному пополнению рядов воинов-контрактников, - сказал офицер.

В Днепропетровске, в студии 34-го телеканала, прошла очередная телепрограмма "Взгляд". Гостем прямого эфира стал военный комиссар Днепропетровского областного военного комиссариата полковник Сергей Калашников. Он рассказал многочисленной аудитории телезрителей о перспективах перехода комплектования воинских частей и соединений военнослужащими службы по контракту, особенности нынешней приписной кампании, подготовки к призывной кампании "Весна-2013", а также проинформировал о ходе реформирования и развития Вооруженных Сил Украины.

- Граждане, изъявившие желание служить в армии на профессиональной основе, должны осознавать для себя всю важность принятия такого решения, целиком и сознательно отдавать себя службе, видеть ее перспективу, приобретать соответствующих навыков и опыта, - убежден полковник Сергей Калашников.

Он также отметил, что сегодня армия является одним из стабильных институтов общества, поэтому потенциальным контрактникам гарантировано полный социальный пакет. В частности, граждане, проходящие военную службу по контракту получают стабильное денежное обеспечение, размер которого зависит от должности и выслуги лет, обеспечены служебным жильем, вещевым имуществом, право учиться без отрыва от военной службы в высших военных учебных заведениях с целью получения высшего образования, бесплатное медицинское обслуживание, льготным отдыхом вместе с членами семьи в санаториях Министерства обороны Украины, бесплатным питанием или денежной компенсацией за него и т.д..

А в прямом эфире черниговского областного радио "Сивер-центр" представители Вооруженных Сил Украины говорили о преимуществах профессиональной армии.

Гости студии - офицер отдела комплектования Черниговского областного военного комиссариата майор Иван Черняк и контрактник отдельной радиолокационной роты Воздушных Сил ВС Украины сержант Сергей Стеченко полчаса рассказывали радиослушателям об особенностях военной службы по контракту и ответили на многочисленные вопросы.

Представитель областного военкомата также отметил, что больше всего молодежь "просится" на контрактную службу поближе к родному дому, однако немало юношей хочет испытать себя и почувствовать армейскую романтику в высокомобильных десантных войсках и частях Военно-Морских Сил.

В конце встречи ведущий эфира Анатолий Науменко сообщил радиослушателей, что такие онлайн-передачи будут проходить ежемесячно.

- Тема контрактной армии оказалась настолько актуальной для аудитории, что мы не успели за предоставленный нам эфирное время ответить даже на половину вопросов, - отметил радиожурналист.