Лебедев: Продажей избыточного военного имущества должен заниматься Фонд госимущества на открытых аукционах
19:49, 23 февраля 2013Армия
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Заявил сегодня, 23 февраля, представителям СМИ министр обороны Украины Павел Лебедев на полигоне 169-го учебного центра Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (пгт. Десна).
- Позиция Министерства обороны Украины заключается в том, чтобы это происходило прозрачно. Минобороны сделает рыночную оценку имущества и передает Фонду госимущества. А Фонд госимущества уже обязан продавать все на открытых аукционах, - пояснил он.
По словам Павла Лебедева, если такая процедура будет закреплена, то реализация военного имущества будет проходить понятно и прозрачно.
- Поэтому наша позиция - наполнить специальный фонд и законодательно урегулировать все эти вопросы, - отметил Министр обороны Украины.
Он добавил, что на данный момент этот вопрос никак не урегулирован.
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