Лебедев: Продажей избыточного военного имущества должен заниматься Фонд госимущества на открытых аукционах

- Позиция Министерства обороны Украины заключается в том, чтобы это происходило прозрачно. Минобороны сделает рыночную оценку имущества и передает Фонду госимущества. А Фонд госимущества уже обязан продавать все на открытых аукционах, - пояснил он.

По словам Павла Лебедева, если такая процедура будет закреплена, то реализация военного имущества будет проходить понятно и прозрачно.

- Поэтому наша позиция - наполнить специальный фонд и законодательно урегулировать все эти вопросы, - отметил Министр обороны Украины.

Он добавил, что на данный момент этот вопрос никак не урегулирован.