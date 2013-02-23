Министр обороны поздравил с Днем защитника Отечества ветеранов, находящихся на лечении в Главном военно-медицинском центре
15:13, 23 февраля 2013Армия
4 0
Сегодня, 23 февраля, по случаю Дня защитника Отечества, руководство Министерства обороны и Генерального штаба ВС Украины поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил и воинов-интернационалистов, которые проходят лечение в Главном военно-медицинском центре "Главный военно-клинический госпиталь".
Лебедев поздравил ветеранов
Выступая перед ветеранами в клинике общей терапии Министр обороны Украины Павел Лебедев поздравил их с праздником и поинтересовался условиями лечения.
- Я только что вернулся из Брюсселя, где в очередной раз убедился, что украинцев хорошо знают и уважают в мире. В этом есть и ваша большая заслуга, за что вам большое спасибо!, - Отметил Павел Лебедев.
Также слова поздравления ветеранам высказал начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВС Украины генерал-полковник Владимир Замана.
После этого высокие гости и ветераны сфотографировались на память.
Министр обороны и начальник Генерального штаба ВС Украины вручили ветеранам подарки.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter