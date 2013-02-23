Министр обороны поздравил с Днем защитника Отечества ветеранов, находящихся на лечении в Главном военно-медицинском центре

Лебедев поздравил ветеранов

Выступая перед ветеранами в клинике общей терапии Министр обороны Украины Павел Лебедев поздравил их с праздником и поинтересовался условиями лечения.

- Я только что вернулся из Брюсселя, где в очередной раз убедился, что украинцев хорошо знают и уважают в мире. В этом есть и ваша большая заслуга, за что вам большое спасибо!, - Отметил Павел Лебедев.

Также слова поздравления ветеранам высказал начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВС Украины генерал-полковник Владимир Замана.

После этого высокие гости и ветераны сфотографировались на память.

Министр обороны и начальник Генерального штаба ВС Украины вручили ветеранам подарки.