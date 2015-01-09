За сутки в зоне АТО погибли 4 военнослужащих, 8 - ранены

13:18, 09 января 2015
Армия
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За сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибли четверо украинских военнослужащих, восемь получили ранения.

За сутки в зоне АТО погибли 4 украинских военнослужащих / facebook.com/iv.bogdan

Об этом сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.

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«За сутки мы потеряли четверых наших воинов-героев, еще восемь получили ранения», - сказал Андрей Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО были ранены двое украинских военнослужащих.

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