За сутки в зоне АТО погибли 4 военнослужащих, 8 - ранены
13:18, 09 января 2015Армия
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За сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибли четверо украинских военнослужащих, восемь получили ранения.
За сутки в зоне АТО погибли 4 украинских военнослужащих / facebook.com/iv.bogdan
Об этом сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.
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«За сутки мы потеряли четверых наших воинов-героев, еще восемь получили ранения», - сказал Андрей Лысенко.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО были ранены двое украинских военнослужащих.
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