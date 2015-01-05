Порошенко: за последний месяц армия получила более 400 единиц техники

За последний месяц украинской армии передано более 400 единиц техники, изготовленной или отремонтированной предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам на военном аэродроме в Озерном под Житомиром президент Украины Петр Порошенко, находящийся с рабочей поездкой в Житомирской области.

«Украинские Вооруженные Силы имеют, чем защищать страну, имеют высокий боевой дух и настроены на победу, за последние 30 дней мы передали Вооруженным Силам Украины более 400 единиц техники», - заявил президент.

Читайте такжеЗа время перемирия Украина восстановила боеспособность армии - Порошенко

При этом он подчеркнул, что эта техника передается в наиболее боеспособные части, которые проявили себя в АТО.

«Сейчас полученная техника отправляется для боевого слаживания и в ближайшее время будет передаваться в зону АТО», - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что полученные сегодня личным составом Вооруженных Сил самолеты (Су-27 и другие - УНИАН) будут оснащены новой системой противовоздушной обороны и позволят украинским воинам в зоне АТО применять авиацию ночью.

При этом эффективность действий украинской армии Порошенко определил как очень высокую.

«Эффективность действий (украинских военных - УНИАН) очень высокая и все настроены на победу», - подчеркнул президент.

Он также напомнил, что принятый украинским парламентом государственный бюджет на этот год обеспечивает высокий уровень финансирования сектора национальной безопасности и обороны.

Читайте такжеУкраинская армия пополнилась отремонтированными "Гвоздиками" и "Пионами"

«В ближайшее время мы завершим разработку государственного оборонного заказа», - пообещал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Житомирской области Порошенко вручил воинским частям разных регионов свыше 150 сертификатов на военную технику и вооружение.