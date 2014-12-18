До конца года вооруженные силы получат около тысячи новейших образцов техники и вооружения
11:39, 18 декабря 2014Армия
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До конца этого года вооруженные силы получат около тысячи новейших образцов военной техники и вооружения.
Вооруженные силы получат новейшее вооружение / mil.gov.ua
Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Виктория Кушнир. "До конца года вооруженным силам планируется поставить еще около одной тысячи новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники", - сказала она.
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По словам пресс-секретаря, вооруженные силы получат 51 бронетранспортер и бронированный автомобиль, 41 радиолокационную станцию, 58 установок артиллерийского вооружения, 115 единиц средств поражения, а также 439 единиц новейшего стрелкового оружия.
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