До конца года вооруженные силы получат около тысячи новейших образцов техники и вооружения

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Виктория Кушнир. "До конца года вооруженным силам планируется поставить еще около одной тысячи новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники", - сказала она.

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По словам пресс-секретаря, вооруженные силы получат 51 бронетранспортер и бронированный автомобиль, 41 радиолокационную станцию, 58 установок артиллерийского вооружения, 115 единиц средств поражения, а также 439 единиц новейшего стрелкового оружия.