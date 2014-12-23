Обучение мобилизованных продлится 25 суток - Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Украины Виктория Кушнир сегодня на брифинге в Киеве.

"Начнется мобилизация с 20 января, всего будет призвано около 50 тысяч, среди них будут как военнослужащие запаса, офицеры, так и солдаты-срочники", - отметила она.

Читайте такжеГРУ и ФСБ России получили задание сорвать волну мобилизации в Украине - ТымчукКак сообщает Украинская правда, обучение мобилизованных продлится 25 суток, после чего они пройдут боевое слаживание в складах подразделений.

"К мобилизации будут привлекаться, прежде всего, военные специалисты запаса. Мобилизованы пройдут обязательную подготовку на базах учебных центров Минобороны, а специалисты пройдут переподготовку при высших учебных заведениях МОУ", - сказала Кушнир.

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Как сообщал УНИАН, 20 декабря секретарь СНБОУ Александр Турчинов сообщил, что мобилизация в следующем году пройдет в три этапа и продлится с января по август.

«В этом году у нас состоялось три волны мобилизации. Поэтому встает актуальный вопрос о ротации наших героев. Потому что не может быть такая ситуация, когда одни и те же люди несут на себе все трудности защиты родины, а другая часть смотрит о них по телевидению. Именно поэтому в 2015 году запланировано, что все, кто не имеет желание подписать контракт на продолжение службы, уже как контрактники будут поэтапно увольняться из рядов Вооруженных Сил, Национальной гвардии и т.д.», - сказал Турчинов.

Секретарь СНБО добавил, что уже с января начнется мобилизация, и она будет проводиться в три этапа. Первый начнется 20 января и продлится 90 дней, второй - ориентировочно, с апреля и продлится 60 дней, а третий этап начнется с июня и также продолжится в течение 60 дней.