На поддержку украинской армии перечислили больше 152 млн гривень

На сегодняшний день в рамках акции «Поддержи украинскую армию» на счета Министерства обороны Украины поступило 152,253 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобороны.

"По состоянию на 8 декабря в рамках акции «Поддержи украинскую армию» на счета Министерства обороны Украины в качестве помощи Вооруженным силам Украины от юридических и физических лиц поступило 152,253 млн грн", - говорится в сообщении.

Из этой суммы 140,011 млн грн - денежные переводы на материально-техническое, остальные – на медицинское обеспечение украинской армии.

Читайте такжеУкраинская армия способна противостоять крупнейшей на континенте военной мощи - президентС помощью звонков на единый мобильный номер «565» в поддержку украинской армии перечислено 37,081 млн грн (все – на материально-техническое обеспечение ВСУ).

Кроме того, на счета Минобороны поступило 155,86 тыс. долл. США, 79,1 тыс. евро, 5,3 тыс. чешских крон, 450 канадских долларов, 140 швейцарских франков, 13,5 тыс. польских злотых. Всего продано иностранной валюты в гривневом эквиваленте на 3 млн 172,7 тыс. грн.