За сутки в зоне АТО погибли трое военных, 14 - ранены

Об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки на востоке Украины погибли трое украинских военнослужащих, еще 15 получили ранения.

Напомним, по состоянию на 11 ноября с начала проведения АТО 4079 украинских военных были ранены, погибли 1052.