Военные провели патриотическую акцию в центре Славянска: раздавали игрушки, наклейки и календарики
16:28, 29 ноября 2014Армия
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Прохожие охотно общались с военнослужащими и принимали подарки.
В Славянске провели патриотическую акцию / фото пресс-служба Министерства обороны
Военнослужащие Вооруженных Сил Украины, которые принимают участие в АТО, в очередной раз провели патриотическую акцию на центральной площади Славянска, Донецкой области.
На этот раз кроме патриотической литературы, бойцы АТО раздавали наклейки, календарики с национальной символикой и игрушки самым маленьким жителям города.
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Прохожие охотно общались с военнослужащими и принимали подарки. И больше всего радости было у малышей. Поднимала настроение прохожим патриотическая музыка, которая звучала из уже привычного для жителей города «музыкального» бронетранспортера.
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