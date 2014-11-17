На Черниговщине испытали отечественные беспилотники (фоторепортаж)

На одном из военных полигонов Черниговщины военные ученые испытали в небе беспилотные аппараты типов «А1-С», «Рама» и «Spectrator», которые разработаны на государственных предприятиях «Атлон Авиа», опытно-конструкторском бюро «Авиация общего назначения» и «Политеко-Аэро».

Кроме этого, черниговские военные испытатели во время демонстрационных полетов оценили реальные возможности зарубежного беспилотного авиационного аппарата «Silent Falcon Unmanned Aircraft System».

В частности, они определили способность летательного аппарата обнаруживать и распознавать координаты наземных объектов, проводить круглосуточную всепогодную съемку местности с целью разведки, автоматически сопровождать цели и получать эталонные изображения «портреты» объектов и передавать полученную информацию в командный пункт управления в реальном масштабе времени.

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Как сообщил руководитель Государственного научно-испытательного центра Вооруженных Сил Украины полковник Владимир Башинский, основной целью испытаний является определение возможности применения перечисленных беспилотных аппаратов в Вооруженных Силах Украины.