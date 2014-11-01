Полторак анонсировал кадровые решения в Минобороны: к работе в департаментах привлекут волонтеров

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что принял ряд кадровых решений в отношении руководителей отдельных структурных подразделений Министерства обороны и Генерального штаба, ответственных за обеспечение Вооруженных Сил Украины, и назначении вместо них более профессиональных исполнителей

Об этом он сообщил во время служебного совещания в Министерстве обороны Украины, сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

По словам Полторака, некоторые из руководителей структурных подразделений не смогли в сжатые сроки обеспечить четкое выполнение указаний, предоставленных в рамках задач, поставленных президентом Украины, относительно обеспечения подразделений ВСУ, в первую очередь тех, которые выполняют задачи в рамках АТО.

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"В условиях, когда от оперативности и правильности действий должностных лиц Министерства обороны и Генерального штаба зависит жизнь людей, которые выполняют боевые задачи, это недопустимо", - подчеркнул он.

Глава Минобороны отметил, что сегодня на первый план выходит все, что необходимо для обеспечения ведения боевых действий, вооружения, оснащения и подготовки ВСУ

"Ввиду этого, во время совещания было принято решение о введении в соответствующие департаменты и управления оборонного ведомства, а также Тыла Вооруженных Сил Украины представителей волонтерских организаций", - заявил он.

Полторак отметил, что представители волонтерских организаций вводятся в Департамент государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины с целью оперативного мониторинга перечня ценовых предложений и информации по поставкам и своевременной закупки имущества, горюче-смазочных материалов, продовольствия.

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По такому же принципу представителям волонтерских организаций будут предложены должности в службах Тыла Вооруженных Сил Украины по направлениям продовольственного, вещевого обеспечения, поставки топливно-смазочных материалов и т.п. с целью контроля снабжения воинских частей и каждого конкретного солдата всем тем, что закуплено.

В Департамент кадровой политики Министерства обороны Украины волонтеры будут приглашены для формирования кадрового резерва из военнослужащих-участников антитеррористической операции, а также в сектор награждения.

"Предложенный подход является новым, но я убежден, что он станет действенным и эффективным и значительно улучшит состояние материально-технического обеспечения войск", - резюмировал Степан Полторак.