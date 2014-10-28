Семьям погибших в АТО военных возместят обязательства по кредиту на приобретение жилья

Семьям погибших во время проведения АТО военнослужащих, на которых распространяется действие Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», государство погасит сумму обязательств по кредиту, предоставленному семьи в соответствии с «Порядком предоставления льготных долгосрочных кредитов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья».

Согласно информации Правительственного портала, соответствующее постановление Правительство одобрило на своем заседании 24 октября.

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Справка. 24 октября Правительство одобрило постановление № 565 «О внесении изменения в Положение о порядке предоставления льготных долгосрочных кредитов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья».