Семьям погибших в АТО военных возместят обязательства по кредиту на приобретение жилья
Государство возместит обязательства по кредиту на приобретение жилья семьям погибших во время проведения АТО военнослужащих.
Семьям погибших во время проведения АТО военнослужащих, на которых распространяется действие Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», государство погасит сумму обязательств по кредиту, предоставленному семьи в соответствии с «Порядком предоставления льготных долгосрочных кредитов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья».
Согласно информации Правительственного портала, соответствующее постановление Правительство одобрило на своем заседании 24 октября.
Читайте такжеПолковник Грилюк: "Мы защищаем свою землю, и это дает вдохновение для всех нас"
Справка. 24 октября Правительство одобрило постановление № 565 «О внесении изменения в Положение о порядке предоставления льготных долгосрочных кредитов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья».