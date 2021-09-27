В парламент Германии избралась первая женщина-трансгендер. По предварительным результатам голосования, ею станет кандидат от партии "Зеленые" Тесса Гансерер.
Об этом сообщает Stuttgarter-Nachrichten.
Даже если Гансерер не получит прямой мандат, она в любом случае попадет в бундестаг по партийным спискам. Отмечается, что в своем избирательном округе в Баварии политик получила 23,6% голосов.
Известно, что победителем федеральных выборов в Германии стала Социал-демократическая партия, набрав 25,7% голосов.
Женщина-трансгендер Тесса Гансерер: что о ней известно
Читайте такжеПрезидент Чехии назвал трансгендеров "отвратительными"Гансерер с 2013 года является членом ландтага (регионального парламента) Баварии.
Еще в 2018 году она во второй раз прошла в региональный парламент под именем Маркус Гансерер.
В начале 2019 года она объявила, что стала трансгендером. С тех пор называется Тесса Гансерер.
В бундестаге политик хочет выступить в защиту климата, а также бороться за права сексуальных меньшинств.
Вас также могут заинтересовать новости