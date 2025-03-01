Украинский президент лает первое интервью после ссоры с Дональдом Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский выступает в эфире американского телеканала Fox News. УНИАН публикует ключевые заявления украинского лидера:

Я благодарен Трампу и народу США за помощь. Вы помогли нам выжить.

Я уважаю президента и я уважаю американский народ. Я не думаю, что мы сделали что-то плохое, - в ответ на вопрос-замечание ведущего о потенциальных извинениях перед Трампом).

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Никто так не хочет завершения войны, как мы, украинцы.

Зеленский не считает, что сделал что-то "плохое" и должен извиняться.

"Мир - это не просто отсутствие войны", - процитировал Рейгана.

По словам президента Украины, нужен долгосрочный мир, а не прекращение огня, которое нарушит РФ.

Нам будет сложно без поддержки США. Вот почему я здесь.

Мы должны подписать соглашение по ископаемым, мы готовы к этому.

На вопрос, готов ли он сейчас вернуться в Белый дом, Зеленский ответил "Нет".

Я не могу сказать своим людям: "Остановитесь". Никто не остановится, потому что все боятся, что завтра Путин вернётся.

Решение о моей отставке с поста президента может принять только народ Украины.

Русские пришли в наши дома, все видели на видео, что они делали. Говорить, что Путин классный парень? Это без нас. Конечно, этого никто не забудет, но мы хотим чтобы это не повторилось. Поэтому нам нужны гарантии безопасности.

Я не хочу терять наше хорошее партнёрство с США.

Зеленский открыт для дипломатии с Россией, если США предоставят гарантии безопасности Украины.

В ответ на вопрос, жалеет ли он о перепалке с Трампом и Вэнсом: Да, это было не очень.

При всем уважении мы не видим достаточного объема новой поддержки со стороны Соединенных Штатов.

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