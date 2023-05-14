Немцы явно постарались продемонстрировать максимальное уважение и большую значимость визита украинского президента.

Президент Украины Владимир Зеленский летел из Рима в Берлин на VIP-самолете немецких ВВС в сопровождении немецких же истребителей. Об этом сообщает командование "Люфтваффе".

"Для нас большая честь приветствовать президента Украины в воздушном пространстве Германии! [Самолет] A319 из Flugbereitschaft (авиаотряд в немецких ВВС, обеспечивающий перевозку VIP-персон – УНИАН) забрал Зеленского в Риме в субботу вечером. 2 истребителя Eurofighter взлетели с авиабазы Лехфельд и благополучно сопроводили его в Берлин", – говорится в сообщении.

Из соображений безопасности точная программа визита Зеленского в Берлин пока не оглашается. По неофициальной информации, ожидается его встреча с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем.

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"Премия Карла Великого за европейские заслуги, которая была присуждена Зеленскому и украинскому народу в декабре, будет вручена в Аахене в воскресенье днем", – пишет издание Spiegel.

Визит Зеленского в Италию

Вчера президент Зеленский посетил Италию с официальным визитом. Там глава государства провел ряд важных встреч, по итогам которых он недвусмысленно намекнул на важные договоренности о поставках вооружений для защиты неба.

Кроме того, в Риме украинский президент встретился с Папой Римским Франциском – впервые с начала полномасштабной войны. В ходе этой встречи Зеленский попросил Ватикан помочь с возвращением домой украинских детей, похищенных российскими оккупантами.

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