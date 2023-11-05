С 31 декабря в страны будет запрещено разведение, рекламу и продажу таких собак.

В Мэнсфилде, Великобритания два человека получили серьезные ранения в результате нападения собаки недавно созданной породы американский булли, пишет Sky News.

Полиция была вызвана в район Hickling Court вскоре после 23:00 в пятницу, 3 ноября, после сообщений о том, что большая собака была на свободе и нападала на людей. По словам полиции, одна женщина выпала из окна квартиры, где произошло нападение. Травмы пострадавших не создают угрозы жизни.

Собаку изъяли неподалеку от места нападения и доставили в питомник. 38-летний мужчина и 24-летняя женщина были задержаны по подозрению в том, что они не контролировали свою собаку.

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Запрет собак породы американский булли

Формирование породы американский булли происходило в Соединенных Штатах в период с 1980 по 1990 год. Особенностью породы и то, что собаки имеют значительные различия в росте. Есть четыре типа: карманные, стандартные, классические и XL.

Правительство Великобритании в октябре объявило, что собаки породы булли XL будут запрещены с конца этого года. Это произошло после серии смертельных нападений этих собак на людей.

С 31 декабря в страны будет запрещено их разведение, реклама и продажа. А с 1 февраля 2024 года владение такой станет незаконным в случаях, если владельцы не подали заявку на регистрацию животного и не придерживаются строгих правил содержания.

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