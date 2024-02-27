Количество тех, кто теперь склоняется к такому мнению, увеличилось на 44%.

До 44% выросло количество тех, кто считает, что Запад устает от Украины, его поддержка слишком ослабла и он хочет, от нашего государства уступок России.

Такие данные показал опрос, проведенный в феврале текущего года Киевским международным институтом социологии (КМИС). В то же время большинство – 49% считают, что Запад продолжает по мере возможностей серьезно помогать Украине и хочет, чтобы война завершилась на приемлемых для Украины условиях.

Вместе с тем, 7% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

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При этом отмечается, что в конце 2022 года только 15% украинцев считали, что Запад устал, а в октябре 2023 года - 30%. "Сейчас еще все – таки больше тех, кто верит, что Запад продолжает по мере возможностей поддерживать Украину - 49%, однако этот показатель снизился с 76% в конце 2022 года", - отмечают в КМИС.

В конце 2022 года только 15% украинцев считали, что Запад устает от Украины, его поддержка слаба и что Запад хотел бы от Украины уступок России. Уже через год, в начале октября 2023 года, количество украинцев, которые в это верят, достигло 30%, а в феврале 2024 года (то есть сейчас) – 44%.

Во всех регионах значительно выросла доля тех, кто чувствует, что Запад устает и его поддержка слаба. В регионах, которые ближайшие к зоне боевых действий - уже больше тех, кто считает, что Запад устает от Украины и хочет давить для уступок. В частности, на юге 51% считает, что западные партнеры устали от поддержки Украины, а 41% - так не считает, на Востоке – соответственно это соотношение 48 к 44. В то же время на западе Украины 40% видят эту усталость, а 56% - нет, а в центре государства эти показатели соответственно 40 к 50.

В КМИС отмечают, что распространение нарратива об "усталости Запада" опасно, поскольку подрывает веру в победу и на самом деле противоречит активной поддержке Украины рядом стран Запада. Впрочем, в условиях, когда Россия наращивает свое производство и получает помощь других тоталитарных режимов, нынешней поддержки недостаточно. Кроме того, помощь Запада не всегда приходит вовремя.

В течение 17-23 февраля 2024 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошено 1052 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Поддержка Запада ослабевает - об этом в декабре говорили СМИ

В материале Bloomberg в конце декабря 2023 года отмечалось, что Вооруженным силам Украины становится все труднее добиваться успехов в ее войне с Россией и что поддержка со стороны западных партнеров ослабевает.

Отмечалось, что почти два года назад вторжение Владимира Путина в Украину объединило европейские страны, возродило "трансатлантический альянс" и сформировало дух редкой двухпартийности в Вашингтоне. Теперь "эта тенденция рушится".

СМИ писали, что администрация президента Джо Байдена и Европейский Союз пытаются оказать помощь для военных и бюджета Украины, причем даже некоторые из самых ярых сторонников страны выражают сомнения относительно ее перспектив на поле боя и призывают к переговорам о прекращении войны

В материале говорилось о том, что это разочарование является ложным, ведь оно "игнорирует" огромные жертвы, на которые пошел украинский народ, чтобы защитить свою свободу и отразить российскую агрессию, и недооценивает способность украинской армии восстановить преимущество, если будет достаточно оружия.

По мнению авторов, в ближайшие месяцы союзники должны предоставить Киеву новые боеприпасы, ракеты большой дальности, системы противовоздушной обороны, беспилотники и истребители, ведь "без постоянного потока западного оружия Украина не сможет удержать территорию, которую она контролирует, не говоря уже о том, чтобы захватить больше".

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