Премьер страны отметил, что преимуществами Румынии являются безопасность, географическая близость, морское, речное, железнодорожное и автодорожное сообщение.

Румыния намерена сыграть ключевую роль в восстановлении Украины после завершения войны с Россией. Об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Чолаку отметил, что в этом контексте преимуществами Румынии являются безопасность, географическая близость, морское, речное, железнодорожное и автодорожное сообщение. Такие возможности могут заинтересовать американские компании, которые захотят участвовать в восстановлении Украины.

Премьер Румынии также подчеркнул, что его страна будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько это потребуется, до окончательной победы над Россией.

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В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен поблагодарил румынского премьера за помощь Украине и за сотрудничество на Черном море, в частности оценив участие Румынии в украинском агроэкспорте, который важен не только для украинской экономики, но и для людей во всем мире.

"Наши страны также тесно сотрудничают в гражданских вопросах, мы будем очень тесно сотрудничать в будущем, и последствия будут заметны в достигнутом прогрессе", - сказал Блинкен.

В Румынии будет работать центр подготовки ВСУ на F-16

10 октября президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Бухарест заявил, что на территории Румынии будет создан центр подготовки украинских пилотов на истребителях F-16.

А уже 7 ноября в Румынию для проведения таких же учений прилетели первые истребители F-16 для Украины.

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