Министр требует проверить, есть ли причины обращаться в Канаду с требованием об экстрадиции Гунько.

Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек отреагировал на скандал из-за чествование украинского ветерана в парламенте Канады. Он требует проверить, есть ли основания для экстрадиции 98-летнего Ярослава Гунько, служившего в дивизии Ваффен-СС "Галичина".

"Учитывая скандальные события в канадском парламенте, связанные с чествованием в присутствии президента Зеленского члена преступного нацистского формирования СС "Галичина", я принял меры по возможной экстрадиции этого человека в Польшу", – объявил министр.

Он опубликовал текст своего письма президенту Комиссии по расследованию преступлений против польского народа Каролю Навроцкому с требованием проверить, есть ли причины обращаться в Канаду с требованием об экстрадиции.

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"Я обращаюсь к президенту с просьбой срочно проверить по документам, разыскивают ли Ярослава Гунько за преступления против польского народа и поляков еврейского происхождения. Признаки таких преступлений являются основанием для обращения в Канаду с просьбой о его экстрадиции", – говорится в письме.

Как известно, созданная в 1980-х комиссия Комиссия Дешена, расследовавшая факты сокрытия военных преступников в Канаде, признала, что нет доказательств совершения преступлений дивизией, и что членство в дивизии не могло быть основанием для судебного преследования и лишения гражданства Канады.

Ярослав Гунько - почему из-за ветерана разгорелся дипломатический скандал

На прошлой неделе состоялся визит президента Украины Владимира Зеленского в Канаду. Во время визита главы государства в парламенте Канады страны почтили аплодисментами приглашенного на заседание 98-летнего ветерана дивизии Ваффен-СС "Галичина" Ярослава Гунько.

Спикер канадской Палаты общин Энтони Рот заявил на заседании, что Гунько "украинский герой, канадский герой". Появление Гунько в парламенте Канада вызвала бурную реакцию Польши и еврейского сообщества. Энтони Рот извинился за свои слова и за приглашение Гинька, которое назвал сугубо своей личной инициативой.

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