Пострадавшую немедленно госпитализировали в больницу.

5-летнюю посетительницу контактного зоопарка в России за щеку укусила ядовитая змея.

Об этом пишет The Mirror.

Виктория смотрела на бабочек со своей семьей, когда ей на шею положили маленькую змею. Ребенок заметно нервничал, но это не помешало взрослым сделать совместное фото с опасным животным.

Змея отреагировала на движения и вцепилась в шею Виктории зубами, после чего ребенок впал в шок. Сотруднику зоопарка удалось вытащить рептилию, но малолетняя россиянка уже корчилась в агонии.

Читайте также34-летняя украинка совершила самоубийство в Италии – СМИПострадавшую немедленно госпитализировали в больницу. С ней все в порядке.

Вероятно, его привлек запах курицы. Перед нападением девочка касалась цыплят в том же зоопарке.

Специалисты считают, что змею мог спровоцировать постоянный стресс и внимание со стороны посетителей, ведь у животных в таких заведениях нет собственного угла, чтобы отдохнуть.

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Автор: Иван Бойко