Пока не планируется взаимная проверка ядерных арсеналов между двумя ведущими ядерными державами мира.

Москва никогда формально не меняла состояние боевой готовности своих ядерных сил после наступления в Украине в феврале 2022 года. Об этом пишет Le Monde.

Издание напоминает, что зимой 2023 года Москва вышла из нового договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений между Россией и США:

Хотя договор теоретически действует до 2026 года, пока не планируется взаимная проверка ядерных арсеналов между двумя ведущими ядерными державами мира.

СМИ отмечает, что Россия уже несколько месяцев страдает от массированных трансграничных воздушных атак. Минобороны России почти ежедневно распространяет сообщения о сбитии десятков, а то и сотен вражеских беспилотников в регионах, порой отдаленных от Украины. При этом объявление о пересмотре ядерной доктрины произошло лишь через несколько дней после серии особо разрушительных воздушных атак на Москву.

"Изменение позиции Путина также произошло через несколько дней после неудачи российского сдерживания: впечатляющий провал испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты на жидком топливе под названием "Сармат". Эту ракету часто хвалил Путин как ключевой компонент в текущей модернизации российского арсенала. Однако его ввод в эксплуатацию, который первоначально был запланирован на 2023 год, чтобы заменить более старые ракеты того же типа "Воевода", регулярно откладывался", - говорится в статье.

Новая ядерная доктрина России - последние новости

В России прокомментировали свою новую ядерную доктрину. По словам пресс-секретаря российского диктатора Путина Дмитрия Пескова, вокруг границ РФ появилась "напряженность".

Как сказал спикер, ядерные державы "начали участвовать в конфликте вокруг Украины, на стороне Украины, а военная инфраструктура НАТО начала продвигаться "к нашим границам".

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