"Эскалация" Запада не определит, нажмет ли Путин красную кнопку.

Россия будет использовать ядерное оружие независимо от того, будет ли Запад вооружать Украину. Об этом в своей колонке для The Telegraph пишет эксперт по международным отношениям Сэмюэл Рамани.

Он напомнил, что в течение последних нескольких недель западные страны дали разрешение на использование Украиной оружия класса НАТО для нанесения ударов по целям на территории России. При этом "эскалация" Запада не определит, нажмет ли правитель РФ Путин красную кнопку.

"Разжигание ядерной угрозы Россией вызвало две противоположные реакции на Западе. Первая заключается в том, что ядерные угрозы России следует легко отвергнуть. Этот аргумент базируется на утверждении о том, что Россия знает, что использование ядерного оружия приведет к широкомасштабному обычному нападению НАТО на ее силы в Украине или ядерному удару в ответ. С другой стороны, у России может возникнуть соблазн применить ядерное оружие, если НАТО слишком сильно обострится", - отмечает автор. Видео дня

По его мнению, оба аргумента ошибочны: существуют реалистичные сценарии, по которым Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине или, что менее вероятно, против страны НАТО. При этом решение России будет зависеть от поведения Запада.

"Поскольку ядерная логика России по своей сути не является реактивной, Запад не должен бояться дать Украине оружие и гибкость, необходимые для победы в войне. Позволить России получить больше территории и Путину верить, что НАТО капитулирует перед лицом ядерного удара, является худшим возможным результатом для Запада и Украины", - резюмирует эксперт.

Последние ядерные угрозы РФ

В мае бывший президент РФ, действующий заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал ядерные учения РФ. По его словам, лидеры Запада не желают логически мыслить в контексте того, что помощь Украине живой силой "повлечет прямое вступление их стран в войну", на которое стране-агрессору "придется отвечать".

Медведев "припугнул" Запад "мировой катастрофой" и отметил, что это "смогли понять Кеннеди и Хрущев более 60 лет назад, но никак не хотят осознать нынешние те, кто дорвался до власти на Западе".

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