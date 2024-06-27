Член Федерации американских ученых Ханс Кристенсен назвал это прямым сигналом России.

23 июня в Норвежском море появился управляемый ракетный крейсер Военно-морских сил США USS Normandy, сопровождаемый атомной подлодкой USS Tennessee и самолетами P-8A Poseidon и E-6B Mercury.

Об этом в X сообщило Командование военно-морских сил США в Европе и Африке. Как отмечает Business Insider, появление баллистической подводной лодки говорит о редкой демонстрациии силы на фоне ядерних угроз РФ и отправке российской военно-морской флотилии на Кубу.

Подлодка USS Tennessee способна нести до 20 ядерных ракет Trident, а сопровождающий ее E-6B Mercury называют "самолетом Судного дня", поскольку он может передавать директивы Национального командования на атомные подводные лодки.

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Член Федерации американских ученых Ханс Кристенсен говорит, что это свидетельствует о передовых операциях с атомными ракетными подводными лодками. "Чего я не ожидал, так это того, что одна из них всплывет у берегов Норвегии в качестве прямого сигнала России", - написал он в X.

Отмечается, что намеренное раскрытие местоположения подлодок служит сигналом ядерного сдерживания и показывает Москве, что американские субмарины активны в близлежащих водах. Тем временм российские подлодки все активнее действуют в Атлантике и даже у берегов США.

Российская подлодка на Кубе

Напомним, что в середине июня в столицу Кубы прибыл российский военный фрегат "Адмирал Горшков" и атомная подлодка "Казань", они стали на якорь примерно в 145 километрах от побережья Флориды.

В Пентагоне заявили, что такие передвижения полностью соответствуют "обычным военно-морским визитам", поэтому они не представляют опасности для Штатов.

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