Байден сказал, что Путин "уже проиграл войну", поскольку у России нет шансов на победу.

Президент Джо Байден заверил, что Соединенные Штаты сохранят приверженность НАТО, несмотря на "крайние элементы" Республиканской партии, во время своего визита в Финляндию, чтобы приветствовать ее в качестве нового члена альянса.

"Я абсолютно гарантирую это", - сказал Байден на пресс-конференции, когда финский репортер настаивал на приверженности США НАТО, учитывая политическую нестабильность в Соединенных Штатах, пишет Reuters.

"Никто не может гарантировать будущее, но это лучшая ставка, которую можно сделать", - добавил Байден.

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Американский лидер сказал, что НАТО пользуется подавляющей поддержкой со стороны американского народа, Конгресса и как демократов, так и республиканцев, "несмотря на то, что в одной партии есть некоторые экстремистские элементы", имея в виду республиканцев.

"Я говорю так же уверенно, как и все, что можно сказать об американской внешней политике, мы останемся на связи с НАТО", - продолжил Байден, показывая вспышку раздражения.

Байден был в городе для участия в саммите с лидерами Финляндии, Швеции, Дании, Исландии и Норвегии. Он прибыл непосредственно с саммита НАТО, проходившего на этой неделе в Вильнюсе, Литва, где, по его словам, вторжение России в Украину только укрепило альянс.

Байден сказал, что НАТО официально улучшило свои отношения с Украиной и открыло путь для ее членства, "поскольку она продолжает добиваться прогресса в необходимых демократических реформах и реформах в области безопасности, требуемых от каждого члена НАТО".

По его словам, Украина не может присоединиться к альянсу в разгар войны.

"Дело не в том, должны они или не должны вступать, а в том, когда они могут присоединиться. И они присоединятся к НАТО", - сказал он об Украине.

Байден сказал, что Путин "уже проиграл войну", поскольку у России нет шансов на победу.

Решение Финляндии о вступлении в НАТО нарушило семидесятилетнее военное неприсоединение и примерно удвоило длину границы, разделяемой НАТО с Россией.

В преддверии двусторонней встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё Байден назвал Финляндию "невероятным активом" военного альянса НАТО.

Ниинистё сказал, что членство Финляндии в НАТО знаменует собой "новую эру в нашей безопасности", и приветствовал создание Байденом единства на саммите в Вильнюсе, посвященном поддержке Украины.

"Вы будете одним из тех, кто вписал это в историю", - сказал он Байдену о присоединении Финляндии к альянсу.

Ниинистё также заявил, что Финляндия открыта для размещения базы НАТО на своей территории.

Байден и лидеры Северных стран заявили в заявлении после переговоров, что они будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО

18 мая 2022 года Финляндия официально подала заявку на вступление, а 4 апреля 2023 года страна вступила в НАТО и стала 31 членом Альянса.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО вместе с Финляндией, но ее предложение было отклонено Турцией, которая говорит, что Швеция слишком мало делает против людей, которых Анкара считает террористами. На этой неделе президент Турции Тайип Эрдоган отказался от возражений против ее вступления.