По словам местных властей, пострадало около 18 человек.

Мощные взрывы прогремели 23 ноября - на автобусной остановке и на перекрестке в Иерусалиме. Правоохранители говорят о двойном теракте

По данным радиостанции Kan, в результате первого взрыва пострадали несколько человек, один из них находится в критическом состоянии, а еще один - в тяжелом. Позже стало известно о гибели одного из пострадавших.

Отмечается, что взрывчатка могла находится в сумке на остановке

Видео дня

В то же время армейское радио Галей ЦАХАЛ сообщает, что взорвался скутер, который был припаркован возле автобусной остановки. Чуть позже появилась информация об еще одном взрыве. В этот раз инцидент произошел на перекрестке Рамот.

В свою очередь The Jerusalem Post пишет, что у полиции несколько версий взрывов.

"Подозрение на комбинированный теракт в Иерусалиме - сегодня утром около 07:00 на автобусной остановке на перекрестке Гиват-Шауль сработало взрывное устройство, 11 гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести. Через полчаса возле автобусной остановки на перекрестке Рамот прогремел еще один взрыв, легкие ранения получили три человека", - говорится в сообщении.

При этом заместитель мэра Иерусалима Флер Хассан-Нахум заявила, что в результате инцидента пострадали 18 человек.

"В результате двух терактов в Иерусалиме, вызванных взрывами этим утром, 18 человек пострадало, двое серьезно", - написала чиновница в Twitter.

Теракты в Иерусалиме - что известно

Израиль долгое время борется за право мирно жить. Время от времени страна подвергается терактам, которые уносят жизни людей.

21 нобяря 2021 года боевик палестинского исламистского движения ХАМАС открыл огонь в Старом городе. В результате один человек погиб, а еще четверо получиди ранения. При этом полицейские открыли огонь по террористу, 42-летнему палестинцу из Восточного Иерусалима, и убили его.

Это лишь лдн из множетва эпизодов. Боевики частов выбирают именно Иерусалим для своих атак.

Вас также могут заинтересовать новости: