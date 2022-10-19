По словам Геращенко, те дроны, которыми сейчас РФ бомбит Украину, предназначались для Израиля.

В перспективе мы видим только наращивание поддержки. Каждый случай удара по нашим городам приводит к тому, что народы западных стран требуют большей поддержки для Украины. Кроме Израиля.

Об этом заявил советник главы МВД Антон Геращенко в интервью УНИАН.

"Хочу сказать откровенно: я категорически не поддерживаю, не разделяю позицию правительства Израиля. Они не помогают нам вообще никак. Они не ввели никаких санкций против Российской Федерации. Они запрещают продавать нам оружие и технологии, которых у них очень много. Правительство Израиля, страны, которая в свою очередь пострадала от геноцида еврейского народа, сейчас просто наблюдает за геноцидом украинского народа. Это холокост украинского народа. Не помогают ничем. Думаю, что это не пройдет незамеченным", - отметил Геращенко.

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По его словам, те дроны, которыми сейчас РФ бомбит Украину, предназначались для Израиля. Иран никогда не скрывал, что Израиль – враг.

"Дальность полета этих дронов – 1,5 тысячи километров, они разрабатывались для ударов по городам Израиля. И даже смотря на это, правительство Израиля делает вид, что не замечает уже восьмой месяц ведущееся уничтожение украинского народа. Чем расплачиваются русские с иранцами, я не знаю. У них могут быть разные истории, они теперь союзники, это государства-террористы. Плохо, что такое государство, как Израиль не поддерживает нас", - сказал Геращенко.

Позиция Израиля относительно войны в Украине

Израиль отказывался предоставлять какие-либо военное вооружение Украине из-за опасений, что это может негативно повлиять на механизм разрешения конфликта, который Израиль и Россия имеют в отношении Сирии, чтобы избежать любого нежелательного сценария.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц ранее подтвердил, что Иерусалим следит за втягиванием Ирана в войну в Украине, несмотря на возражения Тегерана о предоставлении Москве дронов-камикадзе Shahed 131 и Shahed 136. "Мы видим, что Иран предоставляет БПЛА, а также может предоставить дополнительные передовые системы в ближайшем будущем. Иранцы методично врут о продаже этого оборудования", - сказал Ганц.

16 октября издание The Washington Post со ссылкой на представителей безопасности США и союзников сообщило, что Иран усиливает свои обязательства поставлять оружие России для войны против Украины и готов передать не только дроны, но и ракеты класса "земля-земля".

В тот же день израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай заявил, что поскольку Иран передает России баллистические ракеты, Израиль должен оказать военную помощь Украине, как это делают США и страны НАТО.

На следующий день зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что оказание Израилем военной помощи Украине разрушит отношения страны с Россией.

18 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина отправит Израилю официальную ноту с просьбой безотлагательно предоставить системы противовоздушной обороны.

При этом президент Украины Владимир Зеленский критиковал Израиль за отсутствие помощи Киеву. Так, 23 сентября он заявлял, что шокирован отсутствием помощи Украине от Израиля с начала полномасштабного вторжения России.

Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказался против идеи предоставления Украине оружия. Он считает, что оружие, переданное Украине, может оказаться в руках Ирана.

Так же сегодня министр обороны этой страны Бенни Ганц заявил, что Израиль предложил помощь Украине в разработке системы раннего предупреждения о ракетных угрозах, но не будет предоставлять системы вооружения.

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