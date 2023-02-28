Дмитрий Песков заявил, что Кремль не устраивает отношение коллективного Запада.

Спикер президента Российской Федерации Дмитрий Песков озвучил условия для возвращения к договору по контролю над ядерными вооружениями. Он заявил, что США должны прислушаться к позиции РФ.

По его словам, "отношение коллективного Запада" к Москве должно измениться.

"Безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой", - цитирует Пескова издание Sky News

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При этом он заявил, что предоставление Киеву военной помощи со стороны стран Североатлантического альянса означает, что они "действует единым блоком уже не как наши условные противники, а как враги".

Временная выход России из договора о СНВ - что известно

21 февраля в рамках послания к Федеральному Собранию РФ Владимир Путин объявил о временной остановке участия в договоре о нераспространении стратегического наступательного вооружения. 22 февраля Госдума РФ поддержала соответствующий закон.

При этом носсекретарь США Энтони Блинкен считает такое решение Кремля "крайне неудачным и безответственным". В свою очередь в Великобритании заявили, что президент РФ ставит под угрозу безопасность всего мира ради своей политической выгоды.

26 февраля Путин заявил, что приостановил участие РФ в договоре о СНВ из-за действий Запада. Он пожаловался, что "блок НАТО объявил своей целью стратегическое поражение России".

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