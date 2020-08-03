ЕС может пойти на компромисс по одному из своих ключевых требований в переговорах с Британией - СМИ

27 стран ЕС уже давно требуют от Великобритании так называемых гарантий "равных условий игры".

Брюссель может пойти на компромисс для спасения торговых переговоров с Британией, смягчив одно из своих ключевых требований до Лондона придерживаться правил ЕС в вопросе государственной помощи.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

По данным источников, Брюссель может пойти на компромисс, предусматривающий механизм урегулирования споров в отношении любой государственной помощи, а не обязывать Лондон придерживаться правил ЕС.

Положение об обеспечении справедливой конкуренции представляют собой самый большой камень преткновения в переговорах, направленных на заключение нового торгового соглашения с 2021 года после выхода Британии из ЕС в январе после 46 лет членства.

27 стран ЕС уже давно требуют от Британии так называемых гарантий "равных условий игры", если она хочет продолжать свободно продавать товары на прибыльном едином рынке Евросоюза после того, как в конце этого года закончится переходный период после Brexit.

Без соглашения торговые и финансовые связи между пятой по величине экономикой мира и ЕС разрушатся в течение ночи, вероятно, создав хаос среди рынков, предприятий и людей.

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Но правительство премьер-министра Бориса Джонсона отказалось быть связанным правилами государственной помощи ЕС, экологическими стандартами или трудовым законодательством, заявив, что суть Brexit заключалась в том, чтобы позволить Великобритании самостоятельно устанавливать свои собственные правила.

"Место для компромисса лежит в чем-то, что позволит Британии решать самостоятельно, поскольку "восстановление суверенитета" - это такая значительная Brexit-вещь", - сказал дипломат ЕС, близкий к переговорам.

По данным источников, механизм решения споров мог бы помочь заключить соглашение.

Однако Британии все еще нужно будет договориться с ЕС по общей политики субсидирования компаний, чтобы позволить блоку пойти на такие уступки. Переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье неоднократно призвал Лондон сделать свои будущие планы на этот счет известными блоку.

"Должна быть прочная структура с независимым надзором. Если они согласятся договориться о широких правилах предоставления государственной помощи и иметь этот независимый институт, то мы заключим соглашение", - сказал дипломат.

Как сообщал УНИАН, референдум о Brexit состоялся в Великобритании 23 июня 2016.

29 марта 2017 началась процедура официального выхода Британии из Европейского Союза. 25 ноября 2018 лидеры ЕС одобрили соглашение о Brexit. 9 января 2020 Палата общин британского парламента приняла законопроект о Brexit, предусматривающий выход страны из ЕС до 31 января 2020 года.

С 1 февраля 2020 Великобритания покинула Европейский союз. По условиям о выходе из ЕС, до конца 2020 года в отношениях Лондона и Брюсселя продлится переходный период, в течение которого стороны преимущественно сохранят нынешние правила сотрудничества и будут пытаться выработать новые.

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