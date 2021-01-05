Но в этот раз 45-й американский президент должен столкнуться с последствиями, которые не позволят ему баллотироваться снова.

Появление аудио-записи, на которой президент Дональд Трамп давит на госсекретаря Джорджии, требуя отменить результаты выборов, - это болезненный момент в истории американской демократии. Дни Трампа на посту сочтены. Но единственная уместная реакция на запись - это устроить ему импичмент. Снова.

Об этом пишет New York Times, добавляя, что Трамп должен покинуть Белый дом 20 января, хочет он этого или нет. Но сейчас ничто не мешает ему баллотироваться снова в 2024 году. И это ужасная перспектива. Потому что на протяжении последних двух месяцев он злоупотреблял президентской властью, пытаясь украсть себе еще один срок на посту. Таким образом, он поставил под угрозу одну из важнейших традиций США - мирную передачу власти.

Читайте такжеАмериканские конгрессмены требуют от ФБР возбудить уголовное дело против ТрампаК счастью, основатели страны предсказали, что могут возникнуть такие моменты. Именно поэтому Статья 1, раздел 3 Конституции США наделяет Конгресс властью не только отстранить президента, но и не допустить, чтобы он вновь занял выборную должность. Поведение Трампа в последние два месяца не оставляет парламентариям другого выбора, кроме как воспользоваться этим положением конституции. Процедура импичмента будет длиться дольше, чем, собственно, президентство Трампа. Но оно того стоит.

С момента победы Джо Байдена на президентских выборах Трамп неустанно пытался посеять сомнения в легитимности этого результата. Хотя многочисленные суды на уровне штатов и всей Федерации опровергли утверждения Трампа. Это сделали даже судьи, который он сам назначил. Были также сообщения о том, что Трамп пытается использовать военных, чтобы остаться президентом США.

А недавно во время телефонного разговора с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером он сказал: "Я хочу найти 11780 голосов, что на один больше, чем у нас есть. Мы победили на этих выборах". Хотя это на самом деле не так. В демократиях никто не "ищет" голоса. Их считают. Еще более шокирует то, что Трамп угрожал чиновникам штата Джорджия уголовным преследованием, если они не подчинятся ему. По его словам, если подсчет голосов останется, как есть, это будет для них "большим риском".

Такие угрозы могут показаться достаточно знакомыми. Потому что год назад похожее злоупотребление властью привело к импичменту Трампа. Сенатор от штата Мэн Сьюзан Коллинс объяснила свое решение голосовать за оправдание Трампа тем, что, по ее мнению, президент "усвоил урок". Но, очевидно, единственный урок, который Трамп усвоил - это что он выше закона.

"Президент, который считает себя защищенным от импичмента, не будет жалеть никаких мер и ресурсов, чтобы переизбраться вновь", - предвидел Уильям Дэйви из Северной Каролины во время Филадельфийского конвента в 1787 году.

Пришло время Конгрессу раз и навсегда покончить с этим. Никто не хочет, чтобы страна снова прошла через потрясение импичмента. Но американцы также не могут поступить иначе. И на это есть несколько причин. Во-первых, нужно создать прецедент, в котором президента, который пытается мошенничеством проложить путь к переизбранию, привлекут к ответственности. Конечно, такая попытка не обязательно должна быть успешной. Но кто может гарантировать, что в ближайшем будущем не будет выборов с участием более компетентного авторитарного кандидата? Нужно позаботиться о том, чтобы президенты не могли грубой силой добыть себе второй срок.

Читайте такжеТрамп обвинил Минюст и ФБР в бездействии во время "мошенничества на выборах"Также нужно создать прецедент привлечения к ответственности президента в последние его дни на посту. Действующий глава государства может решить, например, нанести ядерный удар по Ирану, если электоральные колледже не станут на его сторону. В таком случае было бы хорошо иметь механизм отстранения его от должности. В Конституции США импичмент - именно такой механизм. Но он ничего не стоит, если им никогда не пользоваться.

И третья причина - американцы не могут позволить, чтобы Трамп снова стал президентом или даже баллотировался с шансом победить. Здесь речь идет не об идеологии. Это отражение факта, что американская система просто не способна выдержать возвращение такого неподконтрольного закону мужчины на высший пост в стране.

Если не привлечь его к ответственности за злоупотребление властью во время первого срока, кто знает, что он сделает в следующий раз? На ликвидацию ущерба, причиненного институтам США за первые 4 года его президентства, понадобятся поколения. Американская демократия может не выдержать еще четыре года.

Победа Джо Байдена на выборах в США

3 ноября в США состоялись президентские выборы. Согласно последним подсчетам, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.

По данным американских СМИ, церемония инаугурации Байдена из-за пандемии состоится по сокращенному сценарию.

4 января появилась аудиозапись телефонного разговора, в котором Трамп требовал от секретаря штата Джорджия республиканца Брэда Раффенспергера найти достаточно голосов, чтобы отменить результаты выборов в штате, где победил Джо Байден.

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ

Перевод: Лесь Дымань