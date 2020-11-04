Дональд Трамп обвинил своих оппонентов во главе с Джо Байденом в "мошенничестве".

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором заявил, что уверен в своей победе, при этому обвинил демократов в попытке украсть его победу.

Брифинг президента транслировался на YouTube.

В первую очередь Трамп поблагодарил всех американцев и свою семью за поддержку. Действующий президент объявил себя победителем в Джорджии, Пенсильвании и Северной Каролине, несмотря на то, что подсчет голосов там еще не закончился.

Также Трамп обвинил своих оппонентов во главе с Джо Байденом в «мошенничестве». Он хочет потребовать остановить подсчет голосов по почте, чтобы за эти три дня «случайно не нашли голоса».

Ранее в Twitter он написал, что демократы попытаются подтасовать голоса уже после закрытия участков.

«Мы поднялись высоко, но они пытаются украсть выборы. Мы никогда не допустим этого. Голоса не могут появиться после закрытия участков», - заявил глава Белого дома.

Выборы в США: что известно

Президентские выборы в США начались 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден.

29 сентября состоялся первый раунд дебатов между Трампом и Байденом.

В разгар предвыборной кампании Трамп заболел коронавирусом, однако после непродолжительного лечения вернулся к борьбе.

В ходе избирательной кампании Байден обвиняет Трампа в некомпетентности и подыгрывании авторитарным режимам (в частности - путинскому). Трамп, в свою очередь, утверждает, что сын Байдена причастен к коррупционной схеме в украинской энергетике.

Избирательная система США отличается от украинской. Голосование там проходит в два этапа: сначала граждане выбирают выборщиков, которые впоследствии будут непосредственно выбирать президента. Выборщики - это люди с хорошим образованием, активисты и меценаты. Избиратели заранее знают, кого поддерживает каждый выборщик.

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Автор: Денис Прядко