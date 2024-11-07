Он сравнил американского политика с бульдозером.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что направит петицию для вручения Нобелевской премии мира Дональду Трампу, если он сможет закончить войну в Украине.

На чемпионате по колке дров он сравнил Трампа с "бульдозером", который пришел к победе, несмотря на то, что его "стреляли, давили и хотели посадить". Камалу Харрис он назвал героической женщиной, до избрания которой "Америка не созрела".

Лукашенко отметил, что американский политик много раз обещал прекратить войны, в том числе и в Украине:

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"Если он это сделает, то мы направим петицию на Нобелевскую премию, ему присвоят за то, что он сделал доброе дело. Надежда есть, что он будет исполнять свои обещания. Но Америка не Беларусь: там могут забыть, еще что-то".

Выборы в США

Напомним, что победу на американских президентских выборах одержал Дональд Трамп. В ходе объявления о своей победе он заявил, что его правление станет "золотой эпохой" в истории страны.

Его поздравили с победой Джо Байден, Камала Харрис, президент Украины Владимир Зеленский, лидер Франции Эммануэль Макрон, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и другие.

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