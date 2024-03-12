Республиканцы пытаются сделать из Байдена мишень, считает он.

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки может усложить ситуацию для Украины, поскольку он является непредсказуемым политиком.

Такое мнение выразил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в выпуске LIGA.Подкаст. При этом он считает, что "конца света" не случится, а также напоминает, что именно во время президентства Трампа Украина начала получать вооружение от Штатов.

"Сейчас мы являемся заложниками того, что происходит между республиканцами и демократами. Для подавляющего большинства республиканцев важны и Украина, и Израиль, и Тайвань, но важнее для них - сделать из президента США Джо Байдена мишень, куда можно стрелять и попадать", - объяснил он.

Дипломат считает, что до ноября республиканцы будут пытаться уничтожить все, что связано с демократами и их кандадатом в президенты. Все это время вопрос о помощи Украине будет оставаться неопределенным.

Он считает, что обещания Трампа закончить войну в Украине за 24 часа стоить оценивать как часть предвыборной кампании. Кроме того, дипломат не исключает, что скандальный политик может передать Украине все необходимое вооружение.

"При всей неадекватности и непрогнозируемости Трампа, именно он начал давать нам смертоносное оружие - Javelin имени Трампа", - добавил Огрызко.

Выборы в США: последние новости

Как известно, президентские выборы в Соединенных Штатах Америки должны состояться уже в начале ноября этого года.

В Европе серьезно обеспокоены возможностью победы Трампа из-за его скандальных слов о том, что он бы поощрял агрессию РФ против стран НАТО, которые недостаточно платят.

Кроме того, бывший президент Штатов заявлял, что Украине нужно было отказаться от Крыма и членства в НАТО, чтобы избежать войны, которую Путин "не хотел начинать".

На днях премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что Трамп "не даст ни копейки" Украине в случае своей победы на выборах.

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