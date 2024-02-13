Он считает, что заявление Трампа следует воспринимать всерьез.

Дональд Трамп действительно абсолютно готов отказаться от Европы, если снова станет президентом Соединенных Штатов Америки.

Об этом заявил генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками Соединенных Штатов Америки в Европе Бен Ходжес. По его мнению, враждебность Трампа к Североатлантическому Альянсу не имеет ничего общего с тем, что члены НАТО недостаточно тратят на оборону, пишет Insider.

"Трамп ненавидит альянсы. Он ненавидит обязательства, когда ему приходится что-то отвечать. Мафиози, которым он является, не хочет, чтобы кто-то ограничивал его возможности. Ему наплевать на моральные обязательства. Он готов отбросить все это прочь", - говорит Ходжес.

Генерал считает, что заявления Трампа не стоит недооценивать. "Мы были бы неразумны, если бы не приняли за чистую монету то, что он говорит. Во время его последнего срока вокруг него были люди, которые были способны сдерживать определенные вещи, по крайней мере, на некоторое время. Он не сделает эту ошибку снова", - добавил Ходжес.

Заявления Трампа о НАТО:

Недавно экс-президент заявил, что поощрял бы Россию совершать нападения на страны Альянса, которые делают недостаточные взносы на оборону.

В Белом доме назвали эти слова "ужасными и безосновательными". В официальном заявлении отметили, что такое поощрение несет прямую угрозу нацбезопасности Штатов.

Генеральный секретарь НАТО сказал, что подобные предположения подрывают всю безопасность Альянса и подвергают повышенному риску американских и европейских солдат.

Вас также могут заинтересовать новости: