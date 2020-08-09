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В Беларуси задержали троих журналистов российского телеканала (видео)

16:35, 09 августа 2020
Мир
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В Минске задержали троих российских журналистов / фото twitter.com/tvrain

Мужчины в штатском положили их на асфальт, после чего увезли в неизвестном направлении, сообщается на сайте телеканала.

Представитель штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико, соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова рассказала "Дождю", что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.

Между тем, в соцсетях появилось видео, на котором задерживают троих человек, которые лежат лицом вниз на асфальте. Мимо проезжает полицейский автомобиль. Пресс-служба телеканала подтвердила, что на видео корреспонденты Владимир Роменский, Василий Полонский и оператор Николай Антипов.

Представительница штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарыка и участница объединенного штаба Светланы Тихановской Мария Колесникова рассказала, что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.

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Как сообщает "Дождь", в посольстве РФ знают об инциденте с задержанием журналистов, но от белорусского МИД сообщение пока не было.

"Мы в курсе. Пока от белорусского МИД официального факса о факте задержания не поступало. Российский консул проинформирован", - сказал собеседник телеканала в посольстве.

Как сообщал УНИАН, ранее в Беларуси задержали украинских журналистов канала "Настоящее время". Им запретили въезжать в страну в течение следующих 10 лет. Вечером их депортировали в Одессу.

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