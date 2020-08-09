В Беларуси задержали троих журналистов российского телеканала (видео)

Задержаны двое корреспондентов и оператор, их увезли в неизвестном направлении, связи с ними нет.

В Минске сегодня задержали троих журналистов российского телеканала "Дождь".

Мужчины в штатском положили их на асфальт, после чего увезли в неизвестном направлении, сообщается на сайте телеканала.

Представитель штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико, соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова рассказала "Дождю", что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.

Между тем, в соцсетях появилось видео, на котором задерживают троих человек, которые лежат лицом вниз на асфальте. Мимо проезжает полицейский автомобиль. Пресс-служба телеканала подтвердила, что на видео корреспонденты Владимир Роменский, Василий Полонский и оператор Николай Антипов.

⚡ Дождь подтвердил, что задержанные на этом видео — журналисты телеканала. Это корреспонденты Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов. Их увели в неизвестном направлении pic.twitter.com/UfCYK3N1t6 — Алексей Новоселов (@novosyolov) August 9, 2020

Представительница штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарыка и участница объединенного штаба Светланы Тихановской Мария Колесникова рассказала, что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.

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Как сообщает "Дождь", в посольстве РФ знают об инциденте с задержанием журналистов, но от белорусского МИД сообщение пока не было.

"Мы в курсе. Пока от белорусского МИД официального факса о факте задержания не поступало. Российский консул проинформирован", - сказал собеседник телеканала в посольстве.

Как сообщал УНИАН, ранее в Беларуси задержали украинских журналистов канала "Настоящее время". Им запретили въезжать в страну в течение следующих 10 лет. Вечером их депортировали в Одессу.

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