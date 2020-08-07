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Стало известно, что сделают с украинскими журналистами, задержанными в Беларуси

22:50, 07 августа 2020
Общество
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В Беларуси задержали трех журналистов / фото Настоящее время

Журналистов телеканала "Настоящее время" - украинцев Романа Гребенюка и Ирину Ромалийскую, а также россиянина Юрия Баранюка - выдворяют из Беларуси.

Об этом сообщил официальный представитель "Белорусской ассоциации журналистов" Борис Горецкий на странице в Facebook.

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По его словам, журналистов отвезли в отель "Минск", где они поселились, а затем в аэропорт.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 августа, в Минске задержали трех корреспондентов телеканала "Настоящее время", среди которых есть граждане Украины.

На сайте телеканала сообщается, что "в гостинице "Минск" в столице Беларуси задержали штатных корреспондентов телеканала" Настоящее время" - Ирину Ромалийскую, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка".

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