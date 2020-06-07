В Минске прошел сбор подписей за альтернативных кандидатов в президенты
В Минске сегодня, 7 июня, прошла акция по сбору подписей за альтернативных действующему главе государства кандидатов в президенты.
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Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на правозащитный центр "Весна", на площади у Комаровского рынка были организованы пикеты за выдвижение Светланы Тихановской (супруги задержанного белорусского видеоблогера), экс-председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало, председателя Белорусской социал-демократической Грамады Сергея Череченя и лидера Объединенной гражданской партии Николая Козлова.
По данным правозащитников, в пикетах участвовали 1350 человек.
Некоторые из присутствующих скандировали "Жыве Беларусь!" и "Стоп таракан". Очереди к пикетам растянулись на несколько десятков метров.
Кроме того, на площадь пришел оппозиционный политик, сопредседатель партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец. Он организовал так называемый "свободный микрофон", у которого все желающие могли высказать свое мнение.
По периметру площади стояли автозаки, а на самой площади присутствовали сотрудники милиции. Люди в штатском снимали происходящее на видео.
По данным центра "Весна", после окончания пикетов были задержаны не менее 10 человек. Среди задержанных - несколько кандидатов, инициативные группы которых не зарегистрировали в ЦИК, в том числе Ольга Николайчик, Вероника Мищенко, Александр Гречишников, Валентин Фролов. Позже у своего дома был задержан Павел Северинец.
Справка УНИАН. Нынешние выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. Страной с 1994 года руководит Александр Лукашенко. Это самый продолжительный срок пребывания на посту среди всех европейских глав государств, за исключением монархов.
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