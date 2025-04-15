Президент США Дональд Трамп снова выступил с заявлениями относительно войны в Украине. В частности сказал, что его во вторжении России виноваты предшественник Джо Байден, российский диктатор Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский.

Являются ли такие заявления Трампа по Украине констатацией беспомощности, учитывая, что он стремился достичь мира до 100 дней с момента своей инаугурации? Не думаю.

С одной стороны, он все еще находится в иллюзии, что удастся как-то договориться о мире. Эта иллюзия никуда не делась. И, к сожалению, такие люди, как спецпосланник президента США Стив Уиткофф в определенной степени подпитывают ее.

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С другой стороны, у Трампа все же есть понимание, что те шаги, на которые он надеялся, быстрого результата дать не могут.

Поэтому он сейчас вынужден искать объяснения, почему этого не произошло. И он это делает именно таким образом, именно такими заявлениями. Поэтому, по моему мнению, это пока не столько беспомощность, сколько признание того факта, что ситуация, мягко говоря, развивается не так, как он себе планировал.

Также стоит понимать, что Трамп окончательно не отказался от попыток разрешить ситуацию. Но уже заметно, что его энтузиазм будет уменьшаться, если он не будет видеть каких-то реальных результатов. В общем Трампу как человеку, который пришел к власти из максимально публичной сферы, нужно постоянно демонстрировать результаты. А сейчас у него ничего такого нет. Если он получит даже промежуточный результат, тогда и изменится тональность заявлений.

Собственно, думаю, еще несколько недель будут происходить попытки как-то договориться с россиянами, эта история еще не закончена. Возможно, россияне даже бросят какую-то "кость" в виде небольшого перемирия, например, в Черном море, или что-то подобное. Но если потом и это "провалится", то у Трампа, по сути, останется только два варианта.

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Первый вариант - "умыть руки", то есть выйти из этого всего. Но он не может этого сделать, ведь такой шаг просто уничтожит его репутацию.

Второй вариант - начать давить на Россию. И здесь также существует два момента. Один связан с санкциями. Второй, как по мне, более важный - это дополнительный пакет помощи Украине.

Помощь Украине, скорее всего, будет возможна тогда, когда Трамп поймет, что россияне его "водят за нос", выставляют дураком.

Раньше можно было говорить о еще одном варианте - если произойдет какое-то очень трагическое событие, и ему нужно будет таким образом реагировать. Но здесь, в контексте обстрела россиянами города Сумы в воскресенье, можно констатировать, что эта трагедия не стала для Трампа причиной изменить свое отношение к России. Поэтому, скорее всего, президент США поймет бесперспективность договоренностей с Москвой, и тогда начнет как-то действовать по-другому.

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Сейчас у него, думаю, нет общей картины, он не видит ситуацию полностью, ведь, судя по всему, получает информацию очень дозированно - ему печатают только то, что он хочет слышать и видеть.

Также не надо исключать, что, теоретически, Трамп и США могут дистанцироваться от российско-украинской войны. Но я в это не верю. Ведь, повторюсь, это будет концом престижа и Трампа, и Америки. Поэтому президент США будет пытаться так или иначе довести эту ситуацию с "миром" до конца.

Игорь Рейтерович, кандидат политических наук, политолог