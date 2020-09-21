Строительные работы продолжались 15 лет. Окончательное завершение строительных работ запланировано весной 2021 года.

В Польше впервые за 100 лет построили православный храм. Им стал Собор Святой Софии, находящийся в варшавском районе Урсинув на улице Пуловской.

Торжества по освящению возглавил Высокопреосвященнейший Савва, митрополит Варшавский и всея Польши Польской Автокефальной Православной церкви, пишет местное издание Inpoland.net.pl.

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Строительные работы начали в 2005 году, ожидается, что они продлятся до весны 2021 года.

Храм построен в греческом стиле на квадратном плане размерами 35 м на 35 м, имеет площадь 1225 кв. м. высота главного купола — 22 м. На западной стороне расположена колокольня с девятью колоколами. Автором проекта стал Анджей Марковский, который умер в 2019 году.

До храма Святой Софии в Варшаве можно добраться от станции метро Wilanowska автобусами 709, 715, 727, 739.

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Автор: Наталия Печиборщ