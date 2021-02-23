Лидер народа считает, что корпорации и спортивные команды должны отказаться от использования имен, связанных с коренными народами Америки.

Верховный вождь народа Чероки Чак Хоскин обратился к автомобильной компании Jeep прекратить использование наименования Cherokee в брендировании своих внедорожников.

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Как сообщает CNN в своем письменном обращении лидер народа пояснил: он считает, что в США наступил момент, когда корпорациям и спортивным командам пора отказаться от использования имен, изображений и маскотов, связанных с коренными народами Америки.

«Я уверен, это происходит из благих намерений, но это вовсе не славит нас – когда наше имя размещают на кузове автомобиля», - отметил Хоскин.

В Jeep отреагировали на заявление, отметив, что наименования их автомобилей на протяжении многих лет подбирались так, чтобы «чтить и прославлять коренные американские народы за их благородство, доблесть и гордость». При этом компания готова к открытому диалогу с вождем Чероки.

Что касается Хоскина, то он не видит возможностей для какой-либо договоренности с Jeep, которая позволила бы компании и дальше использовать имя племени для брендирования своих автомобилей.

Первый внедорожник линейки Cherokee был представлен в 1974 году. Автомобили Cherokee и Grand Cherokee на протяжении многих лет остаются бестселлерами компании Jeep.

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Автор: Дмитрий Захаров