В Брюсселе говорят, что поддерживают Украину в ее самообороне и все возможные усилия по справедливому миру.

Европейский Союз пока не принимал никаких решений относительно отправки военных в Украину по какому-либо мандату. Об этом заявил спикер ЕС Петер Стано, сообщает Укринформ.

В то же время он отметил, что страны-члены ЕС не меняли своей позиции относительно предоставления Украине помощи в ее самообороне.

"На этом этапе нет такого решения Европейского Союза, чтобы ЕС мог бы отправлять своих солдат в Украину в любом качестве и по любому мандату. На этой стадии есть наши миссии на месте событий. Одна из них - военная тренировочная миссия, которая сейчас имеет мандат предоставления тренировки за пределами Украины", - сказал Стано.

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По его словам, между странами-членами продолжаются дискуссии, "могли бы мы продвигаться в этой деятельности или распространить мандат этой миссии также на Украину".

"Но в настоящее время мы не имеем чего-то, что было бы в этом смысле единогласно согласовано между странами-членами", - подчеркнул Стано.

Как сказал политик, ЕС поддерживает Украину в ее самообороне, и при этом, безусловно, поддерживает все возможные усилия на основе философии справедливого мира для Украины":

"Это означает уважение к Хартии ООН, к международному праву, к суверенитету, территориальной целостности и независимости - всего, что работает для Украины. В этом измерении позиция не изменилась, именно такова позиция ЕС".

Помощь ЕС Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, до конца 2024 года Евросоюз выделит Украине новый транш помощи. По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, благодаря прогрессу Украины ЕС уже выделил Киеву более 12 миллиардов евро.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз не будет принимать никаких решений по Украине без нее. По его словам, Евросоюзу нужно делать для Украины еще больше, чем раньше.

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