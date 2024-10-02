Венгрия считает эту идею "опасной".

Европейский Союз рассматривает возможность отправки военных советников в Украину, но Венгрия выступает категорически против. Об этом в видеообращении сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

По его словам, ЕС намерен не только продлить еще на два года свою миссию военной помощи Украине, но также якобы хочет прислать своих военных советников. Они якобы должны помочь в реализации учебных программ.

По мнению Сийярто, отправка советников в Украину является "опасным предложением". Также он сообщил, что Венгрия уже официально предупредила ЕС в своем нежелании поддерживать эту идею.

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"Мы точно не поддержим, мы не отдадим свой голос за это, война должна закончиться [...] Мы не поддерживаем ни одну инициативу, которая увеличивает риск эскалации войны, поэтому мы сказали ей нет", - заявил Сийярто.

Позиция Венгрии относительно войны в Украине

Как писал УНИАН, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан инициирует проведение "мирного" саммита между Украиной и Россией. На прошлой неделе в Нью-Йорке за кулисами ООН Орбан провел "интенсивные" переговоры с лидерами Китая и Бразилии, чтобы инициировать мирный саммит между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским правителем Владимиром Путиным.

Также мы рассказывали о скандале в офисе Орбана из-за войны в Украине. Пророссийское правительство Венгрии так заигралось в "миротворцев", что руководитель канцелярии Орбана назвал "безответственным" решение Украины обороняться от агрессии РФ. Он также заверил, что в случае нападения на Венгрию правительство Орбана так поступать не будет.

После этого Орбану пришлось опровергать заявление своего подчиненного.

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